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جامعة شقراء تستكمل الموافقات على إطلاق ٩ برامج للماجستير

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جامعة شقراء تستكمل الموافقات على إطلاق ٩ برامج للماجستير جامعة شقراء تستكمل الموافقات على إطلاق ٩ برامج للماجستير
مصادر لـ"سبق": التقديم مطلع ذي القعدة وفق خطة زمنية محدّدة

جامعة شقراء تستكمل الموافقات على إطلاق ٩ برامج للماجستير

أكملت جامعة شقراء الموافقات اللازمة لإطلاق تسعة برامج في الدراسات العليا "الماجستير" للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢.

وذكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني، أن الجامعة أكملت استعدادها للقبول في البرامج التالية "ماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير أصول التربية، وماجستير الرياضيات، وماجستير الفيزياء، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير المختبرات الطبية الإكلينيكية، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي".

ووجه رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، بسرعة إنهاء إجراءات القبول في تلك البرامج والإعلان عن ضوابط ومواعيد التقديم عليها في أقرب وقت.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الإعلان عن التقديم في تلك البرامج سيكون مطلع شهر ذي القعدة وفق خطة زمنية أعدتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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