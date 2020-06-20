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#الوداع_الأخير.. مواطنون يؤطرون مسؤوليتهم للعودة بحذر وقهر "كورونا"

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#الوداع_الأخير.. مواطنون يؤطرون مسؤوليتهم للعودة بحذر وقهر "كورونا" #الوداع_الأخير.. مواطنون يؤطرون مسؤوليتهم للعودة بحذر وقهر "كورونا"
ساعات على المرحلة الأخيرة لعودة الحياة الطبيعية والسماح بالتجول طوال الوقت

#الوداع_الأخير.. مواطنون يؤطرون مسؤوليتهم للعودة بحذر وقهر

تدخل ‏، غداً، المرحلة الأخيرة لعودة الحياة الطبيعية، والسماح بالتجول طوال الوقت، ورفع الإغلاق التام عن جميع المناطق والمدن، وتفاعل عدد كبير من المواطنين حول القرار وطالبوا المجتمع بالحفاظ على الوعي لتصفير الحالات عبر هاشتاق #الوداع_الأخير.

وفي جولة مع ما كتبه المواطنون، كتب "‏مازن": "غداً ٢٩ شوال، موعدنا مع عودة الحياة، ‏لكن لا ننسى أن نعود بحذر، لا زال هناك خطر حولنا، ‏وبتوكلنا على الله ثم وعينا نتغلب عليه. ‫#الوداع_الاخيرة".

وقالت ‏يارا: ‏"كورونا موجود وكل شخص الآن مسؤول عن نفسه، ليس معنى أنهم فكوا الحظر تهمل صحتك وصحة أهلك أولاً، علينا أن تحذر أثناء الخروج والمخالطة".

أما هنادي السلمي فكتبت: "‏أتى فيروس ‫#كورونا بتغيير غير متوقع، على نطاق غير مسبوق وفي وقت قصير جدًّا. في حين أن هذا التغيير قد يبدو مخيفًا، لكنه يمكن أن يكون فرصتنا للتفكير بشكل إبداعي، لإعادة إحياء حس الريادة لدينا".

وقال خالد المنشري: ‏"‫نعود بحذر شديد لأن الفيروس لا يزال نشطًا ونقاط الفحص وأخذ العينات مزدحمة، يجب أن نعي ونساعد الدولة للقضاء على الفيروس، كلنا مسؤولون للحد من انتشار كورونا".

فيما تضرع "هاني" بالدعاء وقال: "‏يا رب سهل لنا العودة واحفظنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبارك في أعمالنا وأوقاتنا واحفظ علينا صحتنا وأحبابنا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب الأرض والسماء ‫#نعود_بحذر". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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