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"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء

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مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة

وزّعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 60 ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.

وطبقت خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة "معاً محترزون" منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة؛ لمكافحة انتشار ، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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