رئيس معهد أبحاث روسي يحدّد موعد إنتاج لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

كشف عن تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم

أعلن مدير معهد "غاماليا" الروسي الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ؛ أن إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجدّ قد يبدأ في الخريف القادم.

ونقل المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية التي تتعاون مع المعهد في تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي عن "غينتسبورغ"؛ قوله: "إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا قد ينطلق في خريف 2020".

وأضاف، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": بفضل النظام الخاص باختبار المناعة لـ"كوفيد-19" والذي أنتجه معهد "غالاميا" تم تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم".فيروس كورونا الجديد