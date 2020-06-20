أخبار عاجلة

اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 22/6/2020 | الحلقة كاملة -
أصعب موقف بين الراجل ومراته.. شوف إللي حصل بين حسن ورغدة -
استعاد عافيته بعد الإصابة .. " المقهوي" يعود للتدريبات الجماعية -
كتاب "درب زبيدة" يروي قصة أشهر طرق الحج الكوفي وأمجاد الحضارة الإسلامية -
وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق "منظمة التعاون الإسلامي" المعني بجامو وكشمير -
وزارة الحج تقرِّر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج -
"المودة" تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020 -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس معهد أبحاث روسي يحدّد موعد إنتاج لقاح كورونا

Print
رئيس معهد أبحاث روسي يحدّد موعد إنتاج لقاح كورونا رئيس معهد أبحاث روسي يحدّد موعد إنتاج لقاح كورونا
كشف عن تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم

رئيس معهد أبحاث روسي يحدّد موعد إنتاج لقاح كورونا

أعلن مدير معهد "غاماليا" الروسي الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ؛ أن إنتاج لقاح روسي ضد المستجدّ قد يبدأ في الخريف القادم.

ونقل المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية التي تتعاون مع المعهد في تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي عن "غينتسبورغ"؛ قوله: "إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا قد ينطلق في خريف 2020".

وأضاف، وفق ما أوردته " اليوم": بفضل النظام الخاص باختبار المناعة لـ"كوفيد-19" والذي أنتجه معهد "غالاميا" تم تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى"

روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى"

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية