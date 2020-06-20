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بشرط واحد.. الجماهير تعود إلى ملاعب هذه الدولة الأوروبية في 11 يوليو

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بشرط واحد.. الجماهير تعود إلى ملاعب هذه الدولة الأوروبية في 11 يوليو بشرط واحد.. الجماهير تعود إلى ملاعب هذه الدولة الأوروبية في 11 يوليو
بعد حوالي 30 ألف وفاة.. إلى الحياة الطبيعية بحذر

بشرط واحد.. الجماهير تعود إلى ملاعب هذه الدولة الأوروبية في 11 يوليو

سيُعاد فتح الملاعب ومضامير سباقات الأحصنة، المغلقة بسبب تفشي المستجد، أمام الجمهور في 11 يوليو المقبل بشرط أن يكون العدد خمسة آلاف متفرج كحد أقصى، فيما تستطيع الرياضات الجماعية استئناف نشاطها بدءاً من الإثنين، بحسب ما أعلنت الفرنسية ليل الجمعة-السبت.

وسمحت الحكومة باستئناف الأنشطة الرياضية بدءاً من الإثنين "مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة" ضد فيروس "كوفيد-19"، لكن الرياضات القتالية لا تزال محظورة.

واتخذت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب وكالة " فرانس برس".

وسجلت فرنسا 14 حالة وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 29617 حالة وفاة بحسب الأرقام الرسمية الجمعة.

وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب ومضامير السباقات إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.

وأضافت أن إعادة فتح الملاهي الليلية والمعارض واستئناف الرحلات البحرية الدولية قد تبت "في سبتمبر" إذا استمر الوباء في الانحسار.

وقالت الحكومة التي أعلنت أيضاً أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتباراً من الإثنين إن "تحسن الوضع الصحي" المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته".

وكانت رابطة دوري كرة القدم قد اتخذت قرار إنهاء الموسم في أواخر أبريل وتتويج باريس سان جرمان بلقب الدرجة الأولى، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها إلى أن الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

وتأمل الرابطة في أن يبدأ الموسم المقبل في 23 أغسطس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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