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.. عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر

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مصر.. عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر .. عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر
عدد من عمال "دليفري" بالسويس أصيبوا بالفيروس

مصر.. عامل توصيل طلبات ينقل

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن عامل توصيل طلبات للمنازل نقل عدوى إلى 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة بمحافظة السويس.

وقال مصدر طبي، وفق صحيفة "الوطن" المحلية: إن عامل توصيل طلبات للمنازل "دليفري"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، اعترف بعد نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بأنه نقل العدوى دون قصد إلى 10 أسر، إثر توصيل الطلبات لها إلى المنازل، داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة.

وأضاف المصدر: أنه بعد دخول العامل مستشفى العزل بأيام، تأكّدت إصابة أفراد عدد من الأسر بفيروس كورونا، وعبّر هؤلاء المصابون لمسؤولي التقصّي بمديرية الصحة، عن ثقتهم بأن العدوى نقلت لهم من عامل "دليفري"، الذي كان يقوم بتوصيل الطلبات لهم.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العزل، أن عددًا من عمال "دليفري" بالمحافظة أصيبوا بالفيروس، وتسبّبوا في نقل العدوى لغيرهم من المواطنين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصًا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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