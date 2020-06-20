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"" من على حدود ليبيا: الجيش المصري يحمي ولا يهدد

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"السيسي" من على حدود ليبيا: الجيش المصري يحمي ولا يهدد "" من على حدود ليبيا: الجيش المصري يحمي ولا يهدد
قال: قادر على الدفاع عن أمننا القومي داخل وخارج حدود الوطن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح ، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن القومي داخل وخارج الحدود.

جاء ذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية على الحدود مع ليبيا، وفق " اليوم".

وكان برفقته القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة لكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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