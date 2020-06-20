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سلطنة عمان تسجل 896 إصابة جديدة بكورونا

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سلطنة عمان تسجل 896 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان تسجل 896 إصابة جديدة بكورونا
تعافي 806 يرفع عدد حالات الشفاء إلى 14780

سلطنة عمان تسجل 896 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 128 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم: إنه تم تسجيل 896 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28566 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 391 حالة لعمانيين، و505 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 806 مصابين تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 14780.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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