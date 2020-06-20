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أمين "التعاون الإسلامي": الحوثيون مدانون.. و"الإخوان" أخطر من "داعش"

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أمين "التعاون الإسلامي": الحوثيون مدانون.. و"الإخوان" أخطر من "داعش" أمين "التعاون الإسلامي": الحوثيون مدانون.. و"الإخوان" أخطر من "داعش"
طالب بوقف الحرب في ليبيا مرحباً بالمبادرة المصرية وداعياً إلى حل شامل باليمن

أمين

طالب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن المنظمة رحبت بـالجهود المصرية، وبكل المبادرات التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، وإلى الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة سياسياً، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد "العثيمين"، أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة والانتصار على المستكبر.

وقال إن ما يطلق عليهم "الإخوان المسلمون" هم أخطر من "داعش" الذين في أصلهم مجموعة من المجرمين، بينما "الإخوان" هم جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات، داعياً إلى التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد، تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.

وأكد الأمين العام، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن مخالف لكل الأنظمة والأعراف الدولية، ومن هذا المنطلق فجميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن مدانة من قبل المنظمة، مؤكداً أن المنظمة تدعم الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

وأشار "العثيمين" إلى ضرورة مساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتحديداً في القطاع الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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