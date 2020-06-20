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"آل الشيخ" يحذّر من إفك وحقد جماعة الإخوان ومحاولتها تفتيت بلاد أهل السنة

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"آل الشيخ" يحذّر من إفك وحقد جماعة الإخوان ومحاولتها تفتيت بلاد أهل السنة "آل الشيخ" يحذّر من إفك وحقد جماعة الإخوان ومحاولتها تفتيت بلاد أهل السنة
تزامناً مع انتشار مكالمات مسرّبة لتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على المملكة

حذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من الإفك الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين وأعداء الإسلام ضد المملكة وقيادتها لمحاولة تفتيتها وإشاعة الفتن فيها، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن العقيدة والقيادة والوطن.

وقال آل الشيخ، في تغريدة على حسابه بتويتر "كمية هائلة من الحقد والكذب والحسد ظلماً ضد بلادنا بلاد أهل السنة في محاولة لتفتيتها وقتل وتشريد أهلها، وهذا الإفك يتبناه الإخوانية وأعداء الاسلام -خابوا وخسرواـ فالهمة في التمسك بدعوة التوحيد النقية والحذر من الفرق الضالة وجماعاتها.

وأضاف: ولنكن صفاً واحداً للدفاع عن العقيدة والقيادة والوطن.

يشار إلى أن تغريدة "الوزير آل الشيخ" تتزامن مع انتشار كمية من مقاطع الفيديو للمكالمات المسرّبة بين قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية وقيادات عربية معادية للمملكة حاولت في فترة من الفترات النيل من سيادة المملكة ونشر الفوضى والإرهاب فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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