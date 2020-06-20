أخبار عاجلة

النجمة الإماراتية بلقيس تُبدع في غناء "أنت عمري" و "جددت حبك ليه" لأم كلثوم -
بلقيس تغني ع اللي جري عبر Live مع As3ad -
‎بلقيس: بنيت استوديو كامل في منزلي بسبب التباعد الاجتماعي وسأسجل و٨ أغنيات جديدة عبر زووم -
هل مصر قادرة على خوض الحرب في ليبيا ومع إثيوبيا؟ -
تحذير من كارثة وشيكة بصنعاء بسبب المحروقات -
بوتين شاهد صورة والده في أرشيف صور متحف "طريق الذاكرة" -
اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة المركزية الأمريكية: تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

Print
القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن القيادة المركزية الأمريكية: تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن
"ماكنزي": إيران هي التهديد الأكبر للمنطقة وتريد للحرب أن تستمر

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن المملكة العربية تعمل بصدق لنهاية متفق عليها للنزاع في اليمن.

وأضاف ماكنزي، خلال حديثه لمعهد الشرق الأوسط، أن المملكة ترغب في إنهاء النزاع وتتفاوض بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران التي ترغب في استمرار الحرب.

وتابع، لا مصلحة لإيران في انتهاء الحرب وتعمل ليواصل الحوثيون شن هجمات على المملكة.

وأكد ماكنزي، أن أكبر تهديد للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط هي إيران، حيث تستمر في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية ويدعمون الأنظمة القاتلة ويقدمون الأسلحة للحوثيين ويهاجمون ناقلات النفط الدولية في مضيق هرمز والمصافي في السعودية والقوات الأمريكية في العراق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي

الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي

الجمارك السعودية: تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات

الجمارك السعودية: تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات

الجمارك السعودية: تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات

الجمارك السعودية: تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات

ما دور "رؤية 2030" في تجنيب السعودية أزمة الغذاء الناجمة عن "كورونا"؟

ما دور "رؤية 2030" في تجنيب السعودية أزمة الغذاء الناجمة عن "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية