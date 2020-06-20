خدمات التأجير المجانيّة لمحطات الطاقة الشمسيّة من ريدافيا للعملاء من الشركات تلاقي شعبية واهتماماً كبيرين في غانا وكينيا

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قامت شركة "ريدافيا"، الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية الموثوقة والنظيفة المجدية من حيث التكلفة للشركات، بتوقيع أربعة عقود جديدة في غانا وكينيا ضمن برنامج امتيازات الطاقة الشمسية "كوفيد-19 ريزيليانس ليس"، تقدم بموجبها لتلك الشركات ستّة أشهر من الطاقة الشمسيّة المجانية لكي تتمكن من الصمود خلال أزمة فيروس "كوفيد-19".

تُعدّ "سيجينون أفيايشن" شركة خدمة أرضيّة للطائرات ضمن مطار "جومو كينياتا الدولي" ("جاي كيه آي إيه") في نيروبي بكينيا. وبموجب سياسة المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات، تتبنى الشركة مبدأ الحفاظ على البيئة للأجيال الحاليّة والمستقبليّة ضمن مجتمعها، بالتالي، يساهم الحلّ المقدّم من "ريدافيا" والمتمثّل بتوفير الطاقة الشمسيّة المجانيّة، بدعم خطة الشركة في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات بشكلٍ جيّد.

وقال إدوين رونوه، الرئيس المالي لمجموعة "سيجينون"، في هذا السياق: "تأتي الشراكة مع ’ريدافيا‘ في وقت يشكّل فيه جدول الأعمال الأخضر هدفاً رئيسيّاً لشركتنا. ويساهم حلّ الطاقة الشمسيّة المجانية هذا بمنح ’سيجينون أفيايشن‘ فرصة لإعادة تأكيد التزامها بالمواطنة المؤسسية وشعورها بالمسؤولية كمؤسسة مواطنة."

وقامت شركة "واندر فيدز المحدودة" بتحديث مصنعها لاستيعاب أعمالها المتنامية في مجال منتجات علف الحيوانات. وعندما انعكست أزمة وباء "كوفيد-19" على الاقتصاد، حافظت الإدارة على أسعار المنتجات لصالح العملاء على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام، ما جعل الشركة تعاني من تكاليف تشغيليّة أعلى. وبمواجهة هذه الحالة الاقتصاديّة، شعر المدير العام عبدول باركار بسعادة غامرة عندما قامت "ريدافيا" بمدّ يد المساعدة له، كما فعل هو مع عملائه.

وكان أكواسي أسابيري-أمياو، رئيس جامعة غانا الميثودية يبحث عن حلّ طاقة بديل منذ بعض الوقت، ولم يكن قد وجد حلاً مناسباً بعد، إلى أن قامت "ريدافيا" بمنح مؤسّسته فرصة خفض انبعاثات الكربون، وتحقيق وفورات يُمكن إعادة استثمارها في الجامعة في الوقت عينه.

وأشارت "إيميجوه غانا المحدودة" أنّ فلسفتها وهدفها الأساسي يتمحور حول تحسين المستقبل وجديراً بالعيش من خلال بناء مؤسّسة من الدرجة الأولى تلبي احتياجات شعب غانا من خلال الصحة والتغذية العالية الجودة.

وقال ستيفان إيكو، الرئيس التنفيذي لدى "إيميجوه" في هذا السياق: "بعد العمل لسنوات من أجل انشاء سلسلة توريد ممتازة ومستدامة للمأكولات. يسرّني أن أتعاون مع شركة مثل ’ريدافيا‘ ستسمح لنا أيضاً بخفض بصمة الكربون خاصّتنا بطريقة فعالة من حيث التكلفة."

لقد أدى تفشي وباء "كوفيد-19" إلى عرقلة أعمال الشركات الأفريقيّة بشكل كبير. وخلال هذه الفترة الصعبة والمليئة بالتحديات، تسمح "ريدافيا" للشركات السليمة بتقليل تكاليف التشغيل من خلال خدمة تأجير مجانيّة لمحطات الطاقة الشمسيّة. وقد أطلقت "ريدافيا" برنامج "كوفيد-19 ريزيليانس ليس"، الذي يوفّر محطات الطاقة الشمسيّة للعملاء من الشركات لمدة ستّة أشهر مجاناً بالكامل.