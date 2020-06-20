إنهم يغررون بالأطفال.. فاتورة بـ 417 قتيلاً يدفعها "مرتزقة أردوغان" بليبيا

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وصول مجموعات جديدة من المسلحين الأيام الماضية وعودة 2600 إلى سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا، وكذلك ارتفاع حصيلة أعداد القتلى بينهم.

وقال المرصد إن "417 من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا قُتلوا خلال المعارك"، من بين القتلى نحو 30 طفلاً في صفوف ميليشيات موالية لحكومة الوفاق.

ووفق رويترز ذكر المرصد، نقل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وعودة نحو 2600 من المرتزقة إلى سوريا أخيراً.

وبحسب المرصد، وصل عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا إلى نحو 15 ألفاً، من بينهم نحو 300 طفل بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر وأغلبيتهم من فرقة السلطان مراد، ووصل نحو 1800 من المرتزقة إلى معسكرات التدريب التركية، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا.

وتجنيد الأطفال للقتال في ليبيا ظاهرة لا تزال متواصلة بحسب المركز الليبي لحقوق الإنسان الذي يتهم حكومة الوفاق والميليشيات التي تقاتل معها، إضافة إلى القوات التركية، باستهداف المراهقين والقصّر في دور الأيتام والتغرير بهم مقابل الأموال.

وكان المركز الليبي لحقوق الإنسان قد قال إن "تجنيد الأطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مصراتة حيث يتم إغراء القصَّر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي ما يعادل 200 دولار".