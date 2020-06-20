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مع اختبارات للحمض النووي.. بكين تطارد كورونا وسط "الأطعمة والطرود"

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مع اختبارات للحمض النووي.. بكين تطارد كورونا وسط "الأطعمة والطرود" مع اختبارات للحمض النووي.. بكين تطارد كورونا وسط "الأطعمة والطرود"
عقب ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة

مع اختبارات للحمض النووي.. بكين تطارد كورونا وسط

مع تعزيز الجهود الرامية إلى وقف تفشٍّ جديد لفيروس كورونا في بكين، بدأ المسؤولون في العاصمة الصينية إجراء اختبارات للحمض النووي لأفراد توصيل الطعام والطرود.

وقالت صحيفة "بكين نيوز": إن السلطات وسعت الاختبارات عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، منذ ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة قبل أسبوع.

ويمثل هذا أول تفشٍّ للفيروس في بكين منذ أشهر، وقد تجاوز الآن الأعداد التي سجلت خلال الذروة السابقة في أوائل فبراير.

وركزت اختبارات الكشف عن "كوفيد 19" في بادئ الأمر، على المناطق السكنية قرب سوق "شينفادي" مترامية الأطراف، وعلى العاملين والمتسوقين هناك.

ويستهدف المسؤولون الآن عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبيات الذين يجوبون المدينة؛ حيث تعد أساطيل المركبات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي يركبها الأشخاص الذين يوصلون الطرود والطعام مشهدًا مألوفًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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