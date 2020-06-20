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"تعليم تبوك" تحقق 18 ميدالية بالمسابقة العالمية "الكانجارو" للرياضيات 2020

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شارك فيها عن بعد 739 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (18) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020م، التي شارك فيها عن بُعد (739) طالبًا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بتعليم تبوك.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، لإدارة النشاط بتعليم تبوك (بنين - بنات)، وللطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد محفزاً للمدارس وللطلاب لخوض المسابقات وبذل أقصى ما لديهم، ومشجعاً لهم على البحث عن المعرفة لتطوير مهاراتهم وربطها بحياتهم اليومية من خلال توفير بيئة تعليمية تنافسية.

وجاءت النتائج كالتالي:
المستوى الذهبي: الطالب علي علاء الدين علي من مدارس منارة العصر الأهلية، والطالبة سيدرا فايز الشهري من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم، والطالبة حنين سليم العطوي من ابتدائية رياض الصالحين النموذجية.

المستوى الفضي: الطالبان مصطفى مؤمن فوزي، وسعود عبدالعزيز العمري، من ابتدائية عثمان بن عفان، والطالبات: مريم فرحان العنزي من ابتدائية طلائع الغد الأهلية، الجادل أكرم العنزي، وحبيبة عبدالرحمن محمود، من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم.

المستوى البرونزي: الطالب زياد منير حسن، والطالب مهند عوضة المالكي، والطالب سعود محمد القحطاني، والطالب عبدالرحمن محمد مازن، من ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية؛ والطالب باسل فرحان العنزي من متوسطة الملك عبدالعزيز، والطالب سعود مرزوق القحطاني من ابتدائية تبوك الأهلية، والطالبة براءة كنفاني ظاهر من ابتدائية مدارس العلم والإيمان، والطالبة هديل محمد بابريشي من الابتدائية (٢٧)، والطالبة مارية نمر أبو ظهر من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم، والطالبة حنين عيد الحويطي من المتوسطة الأولى.

تعليم تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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