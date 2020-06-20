"ليبيا وألمانيا والهند".. "عداد كورونا" يواصل تحديث أرقامه

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السلطات الصحية بالدول الثلاث أعلنت إصابات جديدة بالفيروس

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إنه تسلّم امس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتا شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 189 ألفاً و135 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و700 حالة.

ومن قارة آسيا، فقد سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الإصابات إلى 395048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك بعد تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

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