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الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة

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الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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