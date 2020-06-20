أخبار عاجلة

النجمة الإماراتية بلقيس تُبدع في غناء "أنت عمري" و "جددت حبك ليه" لأم كلثوم -
بلقيس تغني ع اللي جري عبر Live مع As3ad -
‎بلقيس: بنيت استوديو كامل في منزلي بسبب التباعد الاجتماعي وسأسجل و٨ أغنيات جديدة عبر زووم -
هل مصر قادرة على خوض الحرب في ليبيا ومع إثيوبيا؟ -
تحذير من كارثة وشيكة بصنعاء بسبب المحروقات -
بوتين شاهد صورة والده في أرشيف صور متحف "طريق الذاكرة" -
اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح نشطة على الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

Print
"الأرصاد": رياح نشطة على الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها "الأرصاد": رياح نشطة على الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها
سماء غائمة وفرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

شبكة عيون الإخبارية