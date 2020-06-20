نصر الله: الأمريكيون يمنعون إدخال الدولار إلى لبنان

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جي بي سي نيوز :- اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة تمنع إدخال الدولار الأمريكي إلى لبنان رغم الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، إن المسألة الأساسية في إطار موضوع ارتفاع سعر الدولار مرتبطة بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة والمسؤولين والشعب أن يتعاونوا للبحث عن ايجاد علاج لارتفاع سعر العملة الأمريكية مقابل الليرة اللبنانية.

وأضاف أن هناك معلومات قطعية تفيد بأن الأمريكيين يمنعون نقل الكميات اللازمة من الدولار إلى لبنان ويتدخلون لدى المصرف المركزي بهذا الهدف.

واعتبر أن الأمريكيين يمنعون ضخ علمتهم بكمية كافية في الأسواق اللبنانية بحجة أن "حزب الله" يشتري الدولار من السوق ليأخذه إلى سوريا وإيران، معلنا: "نحن من يأتي بالدولار إلى لبنان ولسنا من نجمعه".

وقال إن هناك "مصرفا لبنانيا محميا من جهات سياسية جمع منذ أغسطس 2019 عشرات ملايين الدولارات وأخرجها من لبنان".

وتابع: "20 مليار دولار أخرجت من البنوك وفق بيانات ومحاضر رسمية في الفترة الماضية فمن الذي أخرجها؟".

وشدد نصر الله على أن "موضوع الدولار مؤامرة أمريكية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده وهناك من يدير هذه العملية".

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد، لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها، وغلاء المعيشة.

المصدر: "المنار" + وكالات