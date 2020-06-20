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استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس

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استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس
قال: ما زال موجودًا بأعداد كبيرة ويجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية

استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس

نفى استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، تأثير المستجد على الكبد والقدرة الجنسية لدى الذكور.

وأوضح الدكتور باهبري أنه بحسب دراسة في الصين فإن أكثر من 70٪ من السكان في مدينة ووهان الصينية أصيبوا باكتئاب بسبب طول مدة الحجر المنزلي والضغوط النفسية؛ وهو ما أثر على قدرتهم الجنسية.

وأكد باهبري في لقاء على اليوتيوب عن طرق التعايش مع أزمة كورونا أهمية رفع وتقوية المناعة الذاتية للجسم من خلال النوم الجيد، والراحة النفسية، والصيام المتقطع لمدة 10 ساعات دون شرب ، والخلوة، والصلاة، وخدمة الآخرين، والتطوع.

وعن تأثير حرارة الصيف على كورونا أضاف باهبري: غالبًا، بحسب الدراسات، فإن الفيروس لا يظل في الشمس أكثر من دقيقتين.

وحذّر باهبري من أن الفيروس ما زال موجودًا بأعداد كبيرة؛ فيجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية بعدم المصافحة، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وغسل اليدين. مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في العطاس، وإنما في الكحة. فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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