أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل عودة النشاط الرياضي.. الاتحاد يقيل الصنيع من منصب المدير التنفيذي

Print
قبل عودة النشاط الرياضي.. الاتحاد يقيل الصنيع من منصب المدير التنفيذي قبل عودة النشاط الرياضي.. الاتحاد يقيل الصنيع من منصب المدير التنفيذي
عين البخيت رئيساً تنفيذياً للنادي

قبل عودة النشاط الرياضي.. الاتحاد يقيل الصنيع من منصب المدير التنفيذي

أعلن نادي الاتحاد إقالة المدير التنفيذي للنادي حمد الصنيع من منصبه وتكليف إبراهيم بخيت بدلاً عنه.

وأوضح النادي هذا القرار في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". قال فيه : "قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي إقالة الرئيس التنفيذي حمد الصنيع من منصبه، وتعيين إبراهيم بخيت رئيساً تنفيذياً للنادي، متمنياً له المجلس التوفيق".

وكان مجلس إدارة النادي عين الصنيع في سبتمبر الماضي خلفاً لإبراهيم بخيت عضو مجلس الإدارة.

وسبق للصنيع أن تولى رئاسة الاتحاد في أكتوبر2017، ورحل بنهاية موسم 2017-2018، الذي حقق فيه الفريق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

شبكة عيون الإخبارية