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جى بي سي نيوز :- أكد موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء أن إجراءات عودة الأردنيين من المملكة العربيّة السعوديّة (برّاً) ما زالت مستمرّة.

وأوضح الموجز الصادر مساء الخميس، أن عدد العائدين حتى صباح اليوم الخميس بلغ (350) أردنيّاً وأردنيّة، لافتاً إلى أن خليّة الأزمة تستمر بالتنسيق مع السفارة الأردنيّة في الرياض لتفويج الأردنيين الراغبين بالعودة عبر حدود العمري بشكل شبه يوميّ.

وأضاف أنه "تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 21/6/2020 عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل من دولة فلسطين الشقيقة، ومن (إسرائيل)، وتجري التحضيرات اللازمة في خليّة الأزمة بهذا الصدد".