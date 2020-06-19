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كورونا في .. 1774 إصابة جديدة و79 حالة وفاة

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كورونا في مصر.. 1774 إصابة جديدة و79 حالة وفاة كورونا في .. 1774 إصابة جديدة و79 حالة وفاة
ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 13928

كورونا في مصر.. 1774 إصابة جديدة و79 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و79 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 400 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي اليوم وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 متعافياً.

وذكر الدكتور مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في بفيروس كورونا المستجد هو 52211 حالةً من ضمنهم 13928 حالةً شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة. الجديد مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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