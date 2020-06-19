مكتب الإبداع بصحة الجوف.. منظومة متكاملة لمواكبة أهداف رؤية 2030

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"الجنيدي": تأهيل ٢٠ سفيراً للإبداع في مختلف المنشآت للخروج بأفكار إبداعية

يعمل مكتب الإبداع في صحة الجوف ضمن منظومة متكاملة تسعى في مجملها لتحقيق أهدافها في ظل الدعم الكبير من قيادة المملكة، ودعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومعالي وزير الصحة.

وقالت مديرة مكتب الإبداع بصحة الجوف بيان الجنيدي، إن "المكتب ينفذ العديد من البرامج التي تسهم في مواكبة صحة الجوف لرؤية المملكة 2030 وتعزز ثقافة الإبداع وتحويله إلى ممارسة لدى جميع منسوبي ومنسوبات صحة الجوف، على مستوى الأفراد والإدارات".

وأكدت "الجنيدي" أن مكتب الإبداع قام بتأهيل ٢٠ سفيراً للإبداع في مختلف المنشآت وتمكينهم من أدوات ومنهجيات الإبداع، ليسهموا في نقل المعرفة والحصول على الأفكار الابتكارية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 في مجال الخدمات الصحية.

وأضافت: أن "مكتب الإبداع بصدد تنفيذ عدد من المشاريع منها مشروع صحتي النفسية، وكذلك مشروع نظامي الذي يُشجع منسوبي صحة الجوف على الالتزام بالأنظمة المرورية، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية؛ لتكون صحة الجوف نموذجاً فريداً في هذا الجانب الذي يعد ضمن أهداف رؤية المملكة".

جدير بالذكر أن مكتب الإبداع في صحة الجوف ينفذ برنامج صوت الإبداع وبرنامج معمل الإبداع بشكل شهري بهدف تعزيز وتأصيل ثقافة الإبداع لدى جميع منسوبي ومنسوبات الصحة.

كما أسهم المكتب في العمل على كشف التحديات التي واجهت الإدارات في صحة الجوف خلال جائحة كورونا، وابتكار وتصميم الحلول الإبداعية ليتم تنفيذها لاحقاً كتحويل عملية الفرز البصري على طريقة الروبوت.

ورفعت "الجنيدي" شكرها لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي، على جهوده ومتابعته وتوجيهاته المستمرة للمكتب وتقديم الدعم اللازم ليحقق أهدافه ويسهم في تحسين وتطوير منظومة العمل.الرؤية السعودية 2030 صحة الجوف