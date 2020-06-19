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"الخارجية المصرية": لا تغيير في قواعد منح تأشيرات الدخول للسعوديين والخليجيين

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"الخارجية المصرية": لا تغيير في قواعد منح تأشيرات الدخول للسعوديين والخليجيين "الخارجية المصرية": لا تغيير في قواعد منح تأشيرات الدخول للسعوديين والخليجيين
شدَّدت على المساواة بين الجميع مع تفضيل مَن تربطهم بمصر اتفاقيات ثنائية أو إقليمية

صرَّح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الجهات المصرية المعنية تقوم في الوقت الحالي باتخاذ حزمة من الإجراءات لإعادة هيكلة آلية منح تأشيرات الدخول للأجانب، بما يعزز السياحة الوافدة من جانب، ويزيد من السيطرة على منافذ الدخول للبلاد من جانب آخر، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وفي التفاصيل، أشار السفير المصري إلى أن إحدى أبرز تلك الخطوات تمثلت في السعي للتعامل مع جميع الجنسيات الوافدة لمصر بغرض السياحة على قدم المساواة دون تمييز، مع منح معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات التي ترتبط دولها مع باتفاقيات ثنائية أو إقليمية للإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرات، أو التي توفر مزايا في المقابل للمواطن المصري عند زيارتها.

وأشار إلى أنه يمكن حاليًا لنحو 80 جنسية على مستوى العالم الحصول على تأشيرة دخول لمصر من منافذ الوصول مباشرة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة من البعثات حال زيارتهم للبلاد بغرض السياحة، وهو أمر تسعى الدولة لتعزيزه، ويشمل ذلك معظم الدول العربية. كما يمكن للعديد من الجنسيات الأخرى الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونيًّا قبل السفر إلى مصر من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص إلى الأراضي المصرية فيستطيع مواطنو تلك الدول الحصول على تأشيرة الدخول للبلاد من منفذ الوصول مباشرة، إضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات المصرية في دُوَلهم، وهو أمر مطبَّق منذ سنوات عديدة دون تغيير.مصر وزارة الخارجية المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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