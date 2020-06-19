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اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:08 مساءً
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
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Mbc مصر
وراء كل قاسي قصة باكية ..شاهد قصة سر خانم #سرايا_عابدين
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 19 يونيو 2020 05:54 مساءً
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