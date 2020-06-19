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النائب العام يصدر أمراً بالقبض على شخص قام بتعنيف زوجته واحتجازها وأطفالها الثلاثة داخل منزله بالباحة وغادر المنطقة

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النائب العام يصدر أمراً بالقبض على شخص قام بتعنيف زوجته واحتجازها وأطفالها الثلاثة داخل منزله بالباحة وغادر المنطقة النائب العام يصدر أمراً بالقبض على شخص قام بتعنيف زوجته واحتجازها وأطفالها الثلاثة داخل منزله بالباحة وغادر المنطقة

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على شخص قام بتعنيف زوجته واحتجازها وأطفالها الثلاثة داخل منزله بالباحة وغادر المنطقة

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بالقبض على شخص قام بتعنيف زوجته وإيذائها واحتجازها مع أطفالها الثلاثة داخل منزله بمنطقة الباحة وتوجهه، بعد ذلك إلى محافظة جدة تاركاً إياهم محتجزين بالمنزل وتعريض سلامتهم للخطر وسوء المعاملة، وقد وجه النائب العام بإحالته حال القبض عليه إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى النظامي بشأنه.


وبين المصدر أن توجيه النائب العام تضمن كذلك التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجني عليها وأطفالها الثلاثة وإجراء التقويم الطبي لهم، ونقلهم إلى دار الإيواء حال لزوم الأمر ذلك.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعيه أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل والأنظمة ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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