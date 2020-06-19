وثيقة تحذر من "عمل إرهابي" بمطار بيروت.. ما صحتها (صورة)

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جي بي سي نيوز :- تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة أمنية سرية، صادرة عن جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحدثت عن "عمل إرهابي" محتمل في المطار.

ووفقا للوثيقة، فقد صدر تحذير من قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي بتاريخ 15 حزيران/يوليو 2020 على مطار بيروت الدولي وقد يكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر (كوماندوز بحري) للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم المطار.

من جانبها قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، الموالية لحزب الله، نقلا عن مصادرها إن الوثيقة "صحيحة، وإنه جرى تعميمها داخلياً، بعد ورود المعلومات التي تضمنتها".

وأشارت إلى أن هذه المعلومات وردت إلى جهاز أمن المطار، من قبل المديرية العامة للأمن العام اللبناني، والتي حصلت عليها "تقنيا" بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أنه جرى تعميم التحذير على كل القطاعات الأمنية العاملة في المطار من أجل الاحتياط.

عربي 21