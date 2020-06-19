أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. كيف أدى مصلّو "سميراء حائل" صلاة الجمعة اليوم؟

Print
إدارة المساجد والدعوة نفذت خطتها للحد من انتشار "كورونا"

شاهد.. كيف أدى مصلّو

نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة سميراء بمنطقة حائل؛ خطة تستهدف ضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لتجهيز جوامع ومساجد المحافظة، في إطار جهود الحد من انتشار والتصدي له.

وقد تابع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ عبدالله جلعود الجلعود، العمل الميداني الذي شاركت فيه عدة جهات حكومية وتطوعية؛ منها المركز الصحي بالمحافظة بإشراف مدير المركز غلاب حباب الحربي.

وتضمنت الخطة إقامة نقاط فرز صحي عند مداخل الجوامع لقياس درجة الحرارة وتوعية المصلين بأهمية لبس الكمامات.

وشارك فريق تطوعي يتبع نادي سميراء الرياضي بإشراف ومتابعة من قبل رئيس النادي سلطان رشود الجلعود، بتنظيم المصلين والحرص على تباعدهم خلال الصلاة داخل المسجد، فيما شاركت شرطة سميراء بالتواجد عند الجوامع والمساجد.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، قد حدد أربعة مساجد ستقام صلاة الجمعة بها مؤقتًا بمحافظة سميراء، بالإضافة إلى الجوامع السابقة؛ وذلك لتخفيف الزحام.

وقد أدى المصلون بالمحافظة اليوم صلاة الجمعية في مساجد "الجامع الأول، وجامع سليمان الجلعود، وجامع الجلعود، ومسجد ابن عذل، ومسجد ابن باز، ومسجد عبدالله الصالح، ومسجد الأوقاف".

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

شاهد.. كيف أدى مصلّو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية