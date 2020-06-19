للمرة الـ6.. ذراع جامعة المؤسس "جيناتي" يحصد اعتماد "CAP" الأمريكية

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يوفر ويقدم أعلى معايير الخدمات المخبرية.. و"القحطاني": فريد شرق أوسطياً

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" التابع لمركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة، على الاعتماد من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض "CAP"، للمرة السادسة على التوالي؛ حيث تخدم "CAP" أكثر من 17000 طبيب ومختبر حول العالم، وتعتبر الأكبر من نوعها تجمع أطباء علوم الأمراض والرائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية.

ويمنح هذا الاعتماد العالمي نظير توفير المختبر لأعلى معايير الخدمات المخبرية بجودة عالية وتوفيرها للأطباء والعامة، والإيفاء بمتطلبات برنامج الاعتماد التابع للكلية الأمريكية لعلوم الأمراض.

وأوضح مدير مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة الدكتور محمد بن حسين القحطاني، أن المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" جاء بالتوافق مع رؤية 2030 وتماشياً مع التطلعات الجديدة للمملكة؛ حيث أصبح لدى مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي ومركز الابتكار في الطب الشخصي المقدرة الإنتاجية الطموحة والتنافسية لعدد من المنتجات الطبية التشخيصية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي.

وبين أن "جيناتي" الذي يعتبر الذراع التجاري للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز في اقتصاديات المعرفة في علوم وأبحاث الجينوم البشري للخدمة المجتمعية؛ حيث يعد أول جهة تجارية نابعة من جامعة حكومية أكاديمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال التشخيص الجيني والوراثي، والذي يعدّ من المجالات النادرة والمتميزة، ومن خلاله تحرص الجامعة على أن يكون لها دور ريادي فعّال في تقديم باقة من الخدمات التشخيصية والبحثية اللوجستية للأطباء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات التشخيصية والبحثية التي سوف تساعد المهتمين والمتخصصين في مجال تطبيقات الجينوم الطبي، داعياً جميع المهتمين والمختصين لزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بـ"جيناتي" عبر الرابط الإلكتروني: (http://genati.com) لمعرفة المزيد من الخدمات.

