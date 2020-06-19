أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحيفة "تركية".. "الأهلي" يطلب ضم "بلهندة" نظير 7 ملايين دولار

Print
صحيفة "تركية".. "الأهلي" يطلب ضم "بلهندة" نظير 7 ملايين دولار صحيفة "تركية".. "الأهلي" يطلب ضم "بلهندة" نظير 7 ملايين دولار

صحيفة

كشفت تقارير صحفية تركية أن النادي الأهلي طلب ضم اللاعب المغربي يونس بلهندة لصفوفه للعب في الفريق الموسم المقبل بعد تأكد عدم وجود عرض هلالي للاعب.

وقالت صحيفة "fanatik" إن الانفصال بين يونس بلهندة وغلطة سراي قد بات وشيكاً للغاية بسبب عدم رغبة كل من إدارة النادي التركي وجماهير الفريق في استمراره.

وسبق وكشف إعلامي تركي Ali Naci Küçük عن وجود عرض من الأهلي لضم اللاعب بقيمة 7 ملايين دولار.

والإعلام التركي سبق وتحدث مراراً عن وجود مفاوضات بين الهلال واللاعب يونس بلهندة قبل أن يخرج رازفان لوتشيسكو مدرب الفريق لينفي وجود أي مفاوضات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

شبكة عيون الإخبارية