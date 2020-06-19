صحيفة "تركية".. "الأهلي" يطلب ضم "بلهندة" نظير 7 ملايين دولار

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كشفت تقارير صحفية تركية أن النادي الأهلي طلب ضم اللاعب المغربي يونس بلهندة لصفوفه للعب في الفريق الموسم المقبل بعد تأكد عدم وجود عرض هلالي للاعب.

وقالت صحيفة "fanatik" إن الانفصال بين يونس بلهندة وغلطة سراي قد بات وشيكاً للغاية بسبب عدم رغبة كل من إدارة النادي التركي وجماهير الفريق في استمراره.

وسبق وكشف إعلامي تركي Ali Naci Küçük عن وجود عرض من الأهلي لضم اللاعب بقيمة 7 ملايين دولار.

والإعلام التركي سبق وتحدث مراراً عن وجود مفاوضات بين الهلال واللاعب يونس بلهندة قبل أن يخرج رازفان لوتشيسكو مدرب الفريق لينفي وجود أي مفاوضات.