28 مشروعًا بحثيًّا بجامعة الطائف لمقاومة "كورونا" بالذكاء الصناعي

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ضمن جملة مقترحات لتخطّي الجائحة اقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا

وجّه رئيس جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، بتسهيل وقبول جميع المقترحات البحثية المقدمة ضمن "مبادرة أبحاث جائحة فيروس كورونا كوفيد 19"، التي خضعت للشُّروط المعلنة مسبقًا، والبالغ عددها 62 مشروعًا من أصل 67 مشروعًا مقدمًا، وبتكلفة تقديرية بلغت 3.1 مليون ريال.

وأوضح عميد البحث العلمي في جامعة الطائف الدكتور خالد بن عبدالله السواط، أن جامعة الطائف، ممثلةً في عمادة البحث العلمي، أطلقت المبادرة في الخامس من أبريل الماضي، من منطلق التكامل المعرفي والبحثي بين الجامعات السعودية، وصياغة المعرفة البحثية بأبحاث مشتركة ذات قيمة بحثية تقدم بعض الحلول لتخطّي هذه الجائحة اقتصاديًّا وطبيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا.

وبيّن عميد البحث العلمي في جامعة الطائف، أن الجامعة أتاحت تقديم المقترحات البحثية ضمن هذه المبادرة من المجموعات البحثية في الجامعة، بمشاركة باحثين من جامعات محلية ودولية.

ونوه "السواط" إلى أن من بين المشروعات التي وجه رئيس جامعة الطائف المكلف بقبولها: مشروعين عن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والسياسات الاقتصادية المقترحة لتجاوزها، و28 مشروعًا عن دور الذكاء الصناعي والتقنية في مقاومة جائحة فيروس كورونا، و14 مشروعًا عن التأثيرات الاجتماعية والنفسية لفيروس كورونا وطرق علاجها.

وذكر أن المشروعات التي حظيت بالقبول ضمن المبادرة تشمل أيضًا تسعة مشروعات بحثية عن الاستراتيجيات الصحية والطرق العلمية المبتكرة في التعقيم لمقاومة فيروس كورونا، وكذلك تسعة مشروعات أخرى عن الطرق التعليمية المبتكرة وأثرها في مواصلة العملية التعليمية في ظروف جائحة كورونا.

وأكد عميد البحث العلمي في جامعة الطائف أن "مبادرة أبحاث جائحة فيروس كورونا كوفيد 19" جاءت انطلاقًا من دور الجامعة الوطني ومسؤولياتها المجتمعية التي تفرض عليها الاهتمام الكبير بما تتعرّض له المملكة والعالم من تداعيات بسبب جائحة فيروس كورونا.جامعة الطائف سعد بن سالم الزهراني