"الصحة": 57% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و43٪ لغير سعوديين و31٪ إناث

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نسبة الذكور 69٪ و5% كبار سن و9% أطفال و86٪ من البالغين

أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (150292) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (53344) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1941) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1849) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (95764) حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة عددها (4301) حالة؛ 57٪ من الحالات تعود لسعوديين، و43٪ لغير سعوديين.. و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت، توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1091) حالة، والهفوف (430) حالة، وجدة (384) حالة، ومكة المكرمة (305) حالة، والطائف (213) حالة، والقطيف (180) حالة، والدمام (167) حالة، والخبر (153) حالة، والمبرز (145) حالة، والمدينة المنورة (104) حالات، والظهران (75) حالة، ووادي الدواسر (75) حالة، والجبيل (59) حالة، وخميس مشيط (54) حالة، وصفوى (53) حالة، وحائل (47) حالة، والخرج (41) حالة، والدرعية (36) حالة، ونجران (35) حالة، وتبوك (35) حالة، والمزاحمية (30) حالة، وأبها (28) حالة، ورأس تنورة (25) حالة، وحفر الباطن (24) حالة، وبريدة (23) حالة، وينبع (21) حالة، والجفر (17) حالة، وبيشة (17) حالة، وعفيف (16) حالة، والمجمعة (15) حالة، والعيون (14) حالة، وأحد رفيدة (12) حالة، وصامطة (11) حالة، وحريملاء (11) حالة، والباحة (10) حالات، وسكاكا (10) حالات، وظهران الجنوب (10) حالات، وجازان (10) حالات، والحناكية (9) حالات، والبكيرية (9) حالات، والمذنب (9) حالات، وبقيق (9) حالات، ومحايل عسير (9) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، والمخواة (8) حالات، والحرجة (8) حالات، ورابغ (8) حالات، وشرورة (8) حالات، والقويعية (8) حالات، وبلجرشي (7) حالات، وقيا (7) حالات، ورنية (7) حالات، وتبالة (7) حالات، وحوطة سدير (7) حالات، والسليل (6) حالات، وحوطة بني تميم (6) حالات، وعيون الجواء (6) حالات، والقنفذة (6) حالات، وسراة عبيدة (6) حالات، والبشائر (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، والدرب (6) حالات، وخليص (6) حالات، والمندق (5) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، والنماص (5) حالات، وقرية العليا (5) حالات، والدلم (5) حالات، والدوادمي (5) حالات، وساجر (5) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، وفرسان (4) حالات، ورفحاء (4) حالات، والزلفي (4) حالات، ورفائع الجمش (4) حالات، والأسياح (3) حالات، ورجال ألمع (3) حالات، والشملي (3) حالات، وبيش (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وضرماء (3) حالات، وشقراء حالتان، وثادق حالتان، وقلوة حالتان، وخيبر حالتان، ونمرة حالتان، وأم الدوم حالتان، ووادي بن هشبل حالتان، والغزالة حالتان، وأبو عريش حالتان، وبدر الجنوب حالتان، وحبونا حالتان، والقويعية حالتان، وليلى حالتان، والبجادية حالتان، وحالة واحدة في كل من البدع، والوجه، وحرض، والقرى، والبدائع، والنبهانية، والرس، والقريات، والخرمة، والمحاني، والمويه، والسحن، وظلم، وميسان، وبارق، وتثليث، وعريعرة، والحائط، والشنان، وبقعاء، وموقق، والعارضة، والدائر، والطوال، وصبيا، وأضم، والليث، ويدمة، ونفي، ورماح، وتمير، ووثيلان.

كما تم تسجيل عدد 45 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات في المملكة 1184 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم، بلغت (8509393) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4176932) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (454380) ألف حالة.

ودعت "الصحة" الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد