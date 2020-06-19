"تطوير المدينة" استثمرت منع التجوّل في استكمال تنفيذ مشاريعها

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وسط إجراءات احترازية مشددة للعاملين لمواجهة تفشي "كورونا"

أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أنه ومنذ إعلان فترة منع التجوّل استمرت الهيئة عبر فرق العمل المخصصة لمشاريعها الخدمية والتطويرية في منطقة المدينة المنوّرة في عملها واستثمار هذه الفترة في استكمال تنفيذ المشروعات، وسط إجراءات احترازية مشددة للعاملين فيها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "الهيئة": بتوجيهات مباشرة من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد بن محمد البليهشي، امتدت طبيعة عمل المشروعات التطويرية والخدمية في المنطقة عبر 429 فرداً من القوى العاملة المؤهلة و185 آلية لتنفيذ المشروعات الخدمية على مدار الساعة والمشروعات التطويرية خلال أوقات العمل المقررة.

وأضافت: تمحورت المشروعات الخدمية التي حققت معدلات إنجاز عالية في تنفيذها مشروع تنفيذ بوابة القصيم في المدينة المنوّرة حيث بلغ عدد العاملين في هذا المشروع 57 فرداً و35 آلية، ومشروع تطوير مسجد القبلتين والمنطقة المحيطة به، ويقدر عدد العاملين 19 فرداً و6 آليات، ومشروع تقاطع الإمام مسلم مع الأمير نايف فقد بلغ عدد العاملين فيه 66 فرداً و37 آلية، ومن المشروعات الخدمية والتطويرية مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق فقد بلغ عدد العاملين في هذا المشروع 82 فرداً و28 آلية.

وأضافت: تضمن المشروعات التي استكملت تنفيذها الهيئة خلال فترة منع التجوّل أيضاً، مشروع صيانة وري المزروعات وأنظمة شبكات الري بالمنطقة المركزية إذ يقدر عدد العاملين في هذا المشروع بـ 13 فرداً و3 آليات، ومشروع صيانة وتشغيل عبّارات الخدمات بالمنطقة المركزية ويقدر عدد العاملين فيه بـ 32 فرداً، و7 آليات، ومشروع صيانة وتشغيل المراكز الحضرية بجادة قباء حيث يقدر العاملون فيه بـ 34 فرداً، و11 آلية، ومشروع صيانة أعمدة الإنارة للمنطقة المركزية ويقدر عدد العاملين بـ 18 فرداً، و9 آليات.

وأشارت إلى مشروع صيانة شبكة مياه الأمطار والخطوط الناقلة والمرتبطة بها في المسجد النبوي حيث بلغ عدد العاملين فيه 12 فرداً، و7 آليات، ومشروع الصيانة الوقائية بالمنطقة المركزية في المدينة المنوّرة حيث يقدر عدد العاملين في هذا المشروع 96 فرداً و42 آلية.

ونفذت "الهيئة" ضمن مشروعاتها عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ولعدم انتقال العدوى بين القوى العاملة في مواقع المشروعات تضمنت القيام بقياس درجة الحرارة لكل القوى العاملة قبل البدء بأعمالها، وإلزامهم بلبس الكمامات، كذلك الالتزام بلبس القفازات وتغييرها بعد إتمام أعمالهم في المشروعات وتعقيم اليدين قبل وبعد البدء بأعمالهم، كذلك وجود مواد تعقيم لكل فرد من القوى العاملة في المشروعات، والالتزام بالتباعد بمسافة لا تقل عن مترين، وتنبيه جميع العاملين بعدم المصافحة، واستخدام وسائل التنقل بنصف الحمولة المحددة.

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة منع التجوّل