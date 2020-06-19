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"الموارد البشرية" تطلق خدمة الموعد الإلكتروني

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"الموارد البشرية" تطلق خدمة الموعد الإلكتروني "الموارد البشرية" تطلق خدمة الموعد الإلكتروني
لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة الموعد الإلكتروني، التي تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل المراجعات، وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة تُرضي العملاء والمستفيدين، بتوفير الجهد والوقت، وتضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

وذكر المشرف العام التنفيذي على الفروع ياسر البابطين، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشيًا مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها، بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة الاجتماعية.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الموعد الإلكتروني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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