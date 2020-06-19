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رُبّ ضارة نافعة.. كيف غير "كورونا" مسار خريجة الجغرافيا "مرام"؟ إليك القصة

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رُبّ ضارة نافعة.. كيف غير "كورونا" مسار خريجة الجغرافيا "مرام"؟ إليك القصة رُبّ ضارة نافعة.. كيف غير "كورونا" مسار خريجة الجغرافيا "مرام"؟ إليك القصة
البداية حين أعاقها إغلاق الحصول على الدبلوم التربوي من مفاضلة الوظائف التعليمية

رُبّ ضارة نافعة.. كيف غير

لم يكن انتظار الوظيفة عائقاً أمام "مرام الحربي" خريجة الجغرافيا من جامعة طيبة؛ فقد غير المستجد، مسارها لتبدأ تجربة جديدة من داخل منزلها الكائن في إحدى القرى التابعة للمدينة المنورة لاستقبال وإنهاء إجرات الخدمات الإلكترونية عن بعد لطالبيها.

وتقول "مرام الحربي" البالغة من العمر 25 عاماً في حديثها لـ"سبق": "تخرّجت من جامعة طيبة تخصص جغرافيا بمرتبة الشرف، غير أن عائق الحصول على الدبلوم التربوي بعد أن تم إغلاقه، منعني من دخول مفاضلة الوظائف التعليمية، فلم يكن أمامي سوى الاستسلام للبطالة أو البحث عن عمل آخر، ومن هنا بدأت فكرة استقبال طلبات إنهاء إجراءات الخدمات الإلكترونية عن بعد بكافة أنواعها والتسجيل في الوظائف لطالبيها من داخل منزلي ومتابعة كافة الخدمات المتعلقة بالعملاء خاصة في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا؛ والذي يتطلب أن تكون معاملاتنا اليومية إلكترونية لتطبيق التباعد والحد من انتشار الفيروس.

وأضافت: "قررت أن أنمي شغفي بحُب الخدمات الإلكترونية في زمن كورونا وجعلها مصدر رزق لي وأسست حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت استقبل محتاجي الخدمات الإلكترونية، من تسجيل بالوظائف في جميع القطاعات التي يحتاجها أبناء وبنات الوطن وغيرها الكثير من الخدمات مقابل رسوم رمزية، وقد كان مع ظروف جائحة كورونا والحجر المنزلي؛ الكثير من الناس يحتاجون لبعض الخدمات الإلكترونية وغير قادرين على إنجازها".

ووجهت رسالة إلى أقرانها من الخريجين والخريجات الذين ينتظرون الحصول على الوظائف قائلةً: "رسالتي لجميع العاطلين والعاطلات عن العمل أن يهتموا بهواياتهم وشغفهم بأي عمل، فالمجالات والفرص مفتوحة أمام الجميع، والفرص متاحة بما يتماشى مع الحياة سواءً تتعلق بدارستهم أو غير ذلك، بهدف تنمية واكتساب الخبرة، وعدم الاستسلام لظروف المعيشة وانتظار المستقبل للحصول على وظيفة مهما كانت الشهادة والتخصص".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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