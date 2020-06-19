أخبار عاجلة

مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة -
روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى" -
الافوكاتو الحلقة الكاملة | بتاريخ 22( يونيو 2020 )مع الدكتور ايمن عطالله و المحامي صلاح سليمان -
شارع النهار | الحلقة الكاملة مع ريم البارودي -
بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي -
الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن موقف نادي "القناة" في دوري الدرجة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تقتبس أحد البحوث المنشورة لمبتعثين سعوديين

Print
تابعان للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

حقق فريق بحثي سعودي نجاحاً بقيادة الباحث جابر القحطاني والباحث عبدالله القحطاني، المبتعثين لنيل درجة الدكتوراه في تخصص العناية التنفسية من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتمثل هذا النجاح في اقتباس منظمة الصحة العالمية أحد البحوث العلمية المنشورة لمبتعثين في بحثهما عن خطورة الجديد على مرض الجهاز التنفسي المزمن "COPD" والمدخنين حيث تم اختياره من بين 20 ألف بحث علمي مختص بفيروس كورونا من قبل علماء ومختصين في الأمراض المعدية والاعتماد على نتائجه في ثلاثة تقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية وفي القواعد الإرشادية التي تخدم الممارسين الصحيين لمحاربة جائحة كورونا.

يأتي ذلك استمراراَ لما وصلت إليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومرافقها الأكاديمية من مستويات متقدمة بما تتلقاه من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة.

جدير بالذكر أن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران تعد أحد الروافد الأكاديمية التي تساهم في تأهيل أبناء الوطن بأعلى مستويات التدريب العلمي والعملي لنيل درجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية المساعدة، كالتمريض وتقنية التخدير وعلوم المختبرات الإكلينيكية والعناية التنفسية والأجهزة الطبية والطوارئ وحاصلة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض بنسبة نجاح بلغت 100% خلال الفترة (2017م – 2018م).

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي

الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية