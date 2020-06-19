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قادة أوروبا يعقدون قمة افتراضية لبحث إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

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قادة أوروبا يعقدون قمة افتراضية لبحث إنعاش الاقتصاد بعد كورونا قادة أوروبا يعقدون قمة افتراضية لبحث إنعاش الاقتصاد بعد كورونا
لمناقشة الحلول المبدئية وتبادل وجهات النظر لتجاوز تداعيات الجائحة

قادة أوروبا يعقدون قمة افتراضية لبحث إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم، مؤتمر قمة عبر الفيديو، لإجراء مناقشة حول الإطار المالي متعدد السنوات " 2021 - 2027 " وحزمة الانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتهدف القمة إلى مناقشة الحلول المبدئية وتبادل وجهات النظر لتجاوز تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الأعضاء.

ويشارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد في مؤتمر القمة.

واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يور لتجاوز تداعيات كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأعضاء. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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