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الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

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الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق
أكدت مساندتها لبغداد في كل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمنها

الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

أدانت دولة الكويت، اليوم، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق وأن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية .

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: دولة الكويت وانطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.
وأضاف: تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.الكويت العراق تركيا إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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