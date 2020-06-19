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محلل سياسي: مبادرة المملكة برهنت على أنها الأحرص على أمن اليمن واستقراره

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محلل سياسي: مبادرة المملكة برهنت على أنها الأحرص على أمن اليمن واستقراره محلل سياسي: مبادرة المملكة برهنت على أنها الأحرص على أمن اليمن واستقراره
"آل عاتي" لـ "سبق": المفاوضات "الوطنية - الوطنية" أدوم وأقوى تطبيقًا وتنفيذًا

محلل سياسي: مبادرة المملكة برهنت على أنها الأحرص على أمن اليمن واستقراره

أكّد المحلل السياسي مبارك آل عاتي، أن مبادرة المملكة الأخيرة أظهرت أنها الأحرص على أمن اليمن واستقراره والأقرب دائماً للأشقاء هناك، والأكثر اطلاعًا ودراية ببواطن الأمور وتشابك المصالح بين الأطراف اليمنية.

وقال "آل عاتي"، لـ"سبق": ما أظهرته وكالة "رويترز" بيّن أن المملكة ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض ومقتنعة بأنه ضمانة حقيقية لتقريب وجهات النظر وإفراغ المديريات اليمنية من الاشتباكات، وجعل العملية السياسية تعود لتسيطر على المشهد اليمني لكون اليمن لا يحتمل أي انشقاقات أخرى.

وأضاف: المملكة تدرك أن لكل مكون يمني دوره وتأثيره في الداخل، وأن نزع مسببات الاختصام هدف إستراتيجي سيؤدي إلى نزع أسباب الاشتباكات، وإقناع كل طرف أن المفاوضات وتقريب وجهات النظر كفيلان بقطع الطريق على المتربصين بالوئام اليمني.

وأردف المحلل السياسي" المملكة تملك القوة والقدرة على احتواء الأزمات اليمنية، لكن ذلك مرتبط بإدراك حساسية الظرف التاريخي، وأن المتربصين بالحالة اليمنية يظهرون كلما نشطت الخلافات وتولدت النزاعات.

واختتم بالقول: كلما كانت المفاوضات وطنية - وطنية كانت أدوم وأقوى في التطبيق والتنفيذ، فالأحزاب والمكونات اليمنية وهي تعلن ثقتها بالمملكة عليها أيضاً أن تبادر بالعمل السياسي مع بعضها بعضا حتى تدعم الشرعية اليمنية في إكمال تحرير ما تبقى وطرد التمرد الحوثي المتكسب الوحيد من حالة الاحتراب الداخلي اليمني.المملكة العربية اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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