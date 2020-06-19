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في مواجهة .. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين "الحالمين"

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في مواجهة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين "الحالمين" في مواجهة .. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين "الحالمين"
يقدر عددهم بـ 650 ألف شخص دخلوا البلاد دون وثائق وهم أطفال

في مواجهة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يبطل مساعي الرئيس دونالد ، لإلغاء برنامج يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.

وأيد القضاة حكماً أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالاً"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ويوفر البرنامج حماية لمن يُطلق عليهم "الحالمون"، وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة دون وثائق وهم أطفال، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحثت المحكمة العليا القضية بعد أن قضت محكمة أدنى بأن إدارة ترامب لم تفسر على نحو كافٍ سبب إلغاء البرنامج.. وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "تعسفية".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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