أخبار عاجلة

بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي -
الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن موقف نادي "القناة" في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: 54 نادي رافضين إستكمال الدوري الحالي ويوافقون على بداية موسم جديد -
BE ONTime - شريف أشرف: منذ حدوث أزمة كورونا لم أخرج أنا وأبنائي ولكني أتدرب بشكل مستمر -
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا -
منها التأجيل.. 4 سيناريوهات أمام "الأعلى للجامعات" بشأن الامتحانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
يرتفع إجمالي الحالات إلى 12 ألفاً من بينهم 280 وفاة

كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع اجمالي الحالات إلى 12 ألفاً أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت، أن من بين الـ 49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محلياً و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الإصابات الجديدة في سول، و11 في كيونجكي، و6 في دايجون، و3 في جيجو.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية