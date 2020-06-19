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طقس الجمعة: رياح سطحية على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي

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طقس الجمعة: رياح سطحية على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي طقس الجمعة: رياح سطحية على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

طقس الجمعة: رياح سطحية على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي

واس – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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