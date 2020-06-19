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اللاعب المصري????????عمرو وردة يعلق على ادعاءات ملاحقته لمراسلة رياضية يونانية، والمراسلة تكشف التفاصيل

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