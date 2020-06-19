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بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:44 مساءً
الأولمبية السعودية تشارك العالم في احتفالات اليوم الأولمبي العالمي
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:44 مساءً
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:44 مساءً
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:44 مساءً
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61"
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:44 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن موقف نادي "القناة" في دوري الدرجة الثانية
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:43 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: 54 نادي رافضين إستكمال الدوري الحالي ويوافقون على بداية موسم جديد
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:43 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: منذ حدوث أزمة كورونا لم أخرج أنا وأبنائي ولكني أتدرب بشكل مستمر
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:43 مساءً
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:43 مساءً
منها التأجيل.. 4 سيناريوهات أمام "الأعلى للجامعات" بشأن الامتحانات
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الاثنين 22 يونيو 2020 07:42 مساءً
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قانون قيصر: ارتباك وتوجّس في لبنان
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BBC News عربي
الجمعة 19 يونيو 2020 08:27 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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