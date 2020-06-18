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العراق تسجل 1463 إصابة جديدة بكورونا

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العراق تسجل 1463 إصابة جديدة بكورونا العراق تسجل 1463 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي المصابين إلى 25717

العراق تسجل 1463 إصابة جديدة بكورونا

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1463 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 25717 إصابة.

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط ونينوى والديوانية وذي قار وبابل وصلاح الدين والأنبار وميسان وكركوك وديالى ودهوك والسليمانية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة وهو رقم غير مسبوق منذ انتشار الوباء في العراق, ما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 856 حالة وفاة, وجرى تسجيل 563 حالة شفاء جديدة ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 11333حالة, بينما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 13528 مريضًا منهم 212 في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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