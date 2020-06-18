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"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية

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"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية "أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية
اللجنة الوزارية لم توصِ بتمديد التخفيضات

أظهرت مسودة بيان من اللجنة الوزارية المنبثقة عن "أوبك+" اطلعت عليها "رويترز"، أن اللجنة لم توصِ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة لتشمل شهر أغسطس المقبل، في حين طالبت دولاً مثل العراق وكازاخستان بتحسين التزامها بحصصهما الإنتاجية.

وتعد هذه أول خطوة صوب تخفيف تخفيضات المعروض النفطي من مستواها القياسي الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا.

وتسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة إلى "أوبك+"، وستجتمع مجددًا في 15 يوليو، لتصدر توصية بمستوى التخفيضات التالي.أسواق النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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