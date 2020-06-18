أخبار عاجلة

بشار الأسد يظهر بسترة قديمة بعد عقوبات "قيصر" -
وراء كل صورة قصة .. هانحكيها علا شوشة في صورة -
: قصة حب يزن سلطاني بابنة الرئيس السوري بشار الأسد -
نور هشام سليم يعلن تفاصيل عبوره الجنسي -
شابة مصرية تثير ضجة بعد عرض نفسها للزواج عبر فيسبوك -
أحمد راضي "الأسطورة" نهاية حقبة حياة كروية لامعة -
اليوم - هاتفياً/ د.حسام حسني: درجة حرارة الجو لا تقضي على كورونا أو على نشاطه -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل

Print
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل
استمرار بواعث القلق في السوق بتأثير إصابات "كورونا" في الصين وأمريكا

النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات

ارتفعت النفط قليلاً، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع اجتماع لجنة منبثقة عن "أوبك" وحلفائها لمراجعة تخفيضات معروض الخام غير المسبوقة، وإن استمرت بواعث القلق في السوق حيال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض مناطق الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 54 سنتاً إلى 41.25 دولاراً للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا مسجلة 38.55 دولاراً للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد كبير محللي سوق النفط لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو فيل فلين، بأن الالتزام الكبير من "أوبك" كان سيرفع السعر أعلى بكثير من مستواه اليوم لو لم تكن هذه المخاوف من .أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية