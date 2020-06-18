الرئيس التنفيذي لـ"أملاك العالمية" يتحدث عن الحصة السوقية وتوقيت الطرح (مُقابلة)

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مباشر- محمود صلاح الدين: قال عبدالله بن تركي السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك العالمية"، في مقابلة مع "مباشر"، إن الاكتتاب العام كان جزءاً من استراتيجية أملاك العالمية منذ تأسيسها، وتسير أعمالها بشكل جيد وتحقق نمواً قوياً، ويتيح الاكتتاب الفرصة الأولى من نوعها للمستثمرين لكي يتعرفوا على قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.

وتابع: "بالتزامن مع تقديمنا للخدمات لمجموعة متنامية ومتنوعة من العملاء، سيعمل الاكتتاب العام الأولي على تحسين انتشار الشركة، كما أن إدراج الشركة في سوق المال سيساهم في تقليل التكلفة المستقبلية لرأس المال".

توقيت الطرح

وبشأن توقيت الطرح في ظل تداعيات فيروس كورونا، قال الرئيس التنفيذي إن سوق رأس المال السعودي يتجه نحو الاستقرار الآن، كما أن إدارة الشركة ومجلس إدارتها لديهما القناعة بأن عملية طرح الشركة وأدائها في سوق المال فيما بعد ستكون مدعومة بأساسات الشركة وقطاعها.

وأضاف: "كما أننا متأكدون بأنه الوقت المناسب نظراً لما حققناه من أداءٍ متميز طوال السنوات الماضية، بدعم من ديناميكيات القطاع الجذابة التي اعتمدتها وقدمتها رؤية 2030. كما نرى أن العوامل الاقتصادية الكلية وعوامل التركيبة السكانية على المدى البعيد لا تزال مواتية".

الحصة السوقية

وقال عبدالله بن تركي السديري، إن "حجم المحفظة التمويلية في الربع الأول من العام 2020 بلغ نحو 3.3 مليار ريال سعودي، تتوزع بين 31% لقطاع الأفراد و69% لقطاع الشركات، وبما أننا نستحوذ على نحو 28% من محفظة التمويل العقاري السعودي بين المؤسسات المالية غير المصرفية، فنحن نستحوذ على 1% من إجمالي هذا القطاع. وهذا ما يمنحنا مساحة كبيرة للنمو في قطاعي تمويل الأفراد والشركات، حيث نسعى للحفاظ على نموٍ صحي ومستقر في نشاطنا التمويلي".

وعن تأثير كورونا على قطاع التمويل العقاري بشكل عام ونشاط الشركة بشكل خاص، قال الرئيس التنفيذي، إن أساسات القطاع لم تتأثر في السوق السعودي، لا سيما فيما يتعلق بالتركيبة السكانية، وتكمن المخاطر الاقتصادية على المدى القصير في سعر النفط، الأمر الذي يؤثر على جميع القطاعات.

وأوضح أن شركة أملاك العالمية تمتلك نموذج عمل مرن، وهو ما ساعد في عملية الانتقال للعمل عن بعد بشكل فوري ودون انقطاع للخدمات عند الإعلان عن فترة الحظر، وساهم نظام التشغيل المعتمد لدينا كما ساهمت إجراءات إدارة المخاطر في التحكم والسيطرة على العمليات التشغيلية خلال الجائحة، وكان التأثير على الإيرادات قصيرة الأجل محدودٌ للغاية، وذلك لأن محفظة أعمال الشركة تتشكل في غالبها من عقود طويلة الأجل.

وقال إن قطاع التمويل العقاري يتميز بأنه كبير ومتنامي. ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه خلال السنوات العشر القادمة، مدفوعاً بالدعم الحكومي القوي، ومن المتوقع أيضاً أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% هذا العام، وذلك بفضل عدة عوامل تشمل التركيبة السكانية الداعمة والطلب القوي في قطاعي الأفراد والشركات، بما في ذلك الطلب من قبل المطورين العقاريين.

وأضاف أن هناك دعم إضافي من السياسات واللوائح الحكومية، وتحديداً دعم أسعار الفائدة وتأسيس نموذج عمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقارين كما تم إلغاء القيود التاريخية على العرض، ونتيجةً لذلك يتوقع معدل نمو سنوي مركب بمقدار 8.7% خلال السنوات العشر القادمة.

خطط التوسع

وبشأن دراسة التوسع في أسواق أخرى، أو أنشطة تمويلية جديدة، قال الرئيس التنفيذي للشركة: "في الوقت الحالي تركز الشركة نشاطها التمويل المضمون للأفراد والشركات في السوق السعودي، بالنسبة لقطاع الشركات، ما زلنا نتبع سياسة انتقائية في اختيار القطاعات التي نمولها، ما زلنا نرى الكثير من فرص النمو في السوق السعودي في الوقت الراهن".

وقال إن شركة أملاك العالمية لا تتطلع إلى مصادر تمويل إضافية، وتمتلك حجماً كبيراً من خطوط التمويل البنكية غير المستخدمة، مما يوفر مساحة كافية لنمو محافظ التمويل العقاري للأفراد والشركات، والشركة تعمل برأس مال قوي وممتاز.

وتعتزم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك العالمية"، عن نيتها طرح 27.18 مليون سهم، عادي من أسهمها للاكتتاب العام، في السوق المالية السعودية (تداول)، تمثل نحو 30% من رأسمال الشركة.

وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في 22 يونيو/ حزيران الجاري حتى 29 يونيو 2020، وتبدأ فترة الاكتتاب للأفراد في 2 يوليو/ تموز حتى 5 يوليو/ تموز 2020، وتعلن سعر السهم يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري.

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